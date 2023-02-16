«Да пошло все к чертовой матери»: эмоции Вячеслава Малежика после инсульта вышли из-под контроля

75-летний эстрадный певец Вячеслав Малежик перенес инсульт и до сих пор ощущает его последствия. Врачи посоветовали артисту соблюдать диету и не перегружаться, потому что «болячка не до конца прошла».

По поводу диеты Малежик высказывается весьма эмоционально: «Стараюсь не позволять себе сладкого, хотя иногда бывает состояние: да пошло оно все к чертовой матери, радостей не так много».

Малежик признается, что не может столько плавать, как раньше, поэтому он прибавил в весе. Чтобы сбросить лишнее, ему приходится голодать.

Помимо бассейна, Малежик посещает физкультурный зал, где «крутит велосипеды», и прогуливается.

«После инсульта проблема с правой ногой - я ее еще подволакиваю», - поделился он с МК.

Певец отметил, что в России «классные доктора», которые могут определить состояние по «старым методам: по виду языка или состоянию твоих глаз». После общения с ними он пришел к выводу, что «не надо за границу ехать, чтобы себя вылечить».

Ранее сообщалось о состоянии певицы Аллы Пугачевой. Критик Сергей Соседов заявил, что она «еле ходит».