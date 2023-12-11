«Они называют меня бабушкой!»: Дмитрий Дибров устроил публичную истерику

Телеведущий Дмитрий Дибров разозлился на людей, которые называют его «бабушкой». 64-летний артист устроил истерику и публично ответил всем злопыхателям.

Живущий в браке 14 лет с молодой Полиной Наградовой, Дибров не скрывает своего счастья и активно дает об этом знать в соцсетях. Но, увы, не все радуются их семейному благополучию. В ответ на оскорбления подписчиков, телеведущий дал гневную реакцию. Дибров выразил негодование по поводу негативных комментариев, связанных с возрастной разницей между ним и его супругой.

«Говорят, что она согревает кости дедушке. Какие кости? Куда она их согревает, я же не мерзну! У меня есть центральное отопление!» – высказался Дмитрий.

В своей отповеди Дибров назвал критиков «дурами», построившими свою жизнь на «неправильной траектории». Он выразил свой протест против прозвища «бабушка» и оскорбил тех, кто считает его стариком.

«Они даже называют меня бабушкой! Почему я бабушка? Все-таки как из ... вылезли, да? Нельзя считать себя наделенным вкусом и жить в окружении югославских моющихся обоев», – продолжил Дибров в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Ранее ведущий Дмитрий Дибров раскритиковал женщин, жалующих на развод и измены мужчин. Звезда дал им саркастические советы по изменению своей жизни и упомянул дам в «засаленных халатах».