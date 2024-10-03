Жена Василия Ливанова рассказала правду о состоянии госпитализированного артиста

Жена Василия Ливанова Елена назвала недостоверными новости о тяжелом состоянии актера. Она пояснила, что супруг находится в больнице и не хочет поднимать шумиху, связанную со своим здоровьем.

Как пояснила Елена Ливанова, состояние артиста относительно хорошее. Она попросила не беспокоиться за его здоровье.

«Он не хочет обсуждать свое состояние здоровья. Когда он захочет, тогда прокомментирует. Пока нет у него желания», — рассказала жена Ливанова в разговоре с 360.ru.

Елена считает, что никому не станет лучше от этой шумихи. Она хочет спокойно переждать непростой период.

Вечером 30 сентября знаменитости резко стало плохо. Ливанова экстренно увезли в НИИ Склифосовского, где ему провели полную диагностику. У артиста подозревали инсульт, но этот диагноз не подтвердился.

Напомним, сегодня появились новости, что звезды фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» появились признаки дыхательной недостаточности. Якобы 89-летнего артиста подключили к аппарату ИВЛ.