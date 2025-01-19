Жена Василия Ливанова рассказала о состоянии актера после слухов о резком ухудшении его здоровья

Жена Василия Ливанова рассказала о состоянии актера после слухов об ухудшении его здоровья. В беседе с ТАСС Елена Ливанова опровергла, что у 89-летнего артиста выявили бактериальную инфекцию.

По словам супруги актера, в настоящее время он находится дома и с ним все в порядке. Также Елена Ливанова сообщила, что звезда фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» сдает анализы на выявление бактериальной инфекции.

«Он дома, с ним все хорошо, слава тебе, Господи. Насчет инфекции — Василий Борисович сдает анализы, естественно. Я хожу в лаборатории. Я не знаю, откуда могут вылезать такие новости», — заявила жена Василия Ливанова.

Напомним, 19 января в ряде СМИ появилась информация о резком ухудшении состояния актера. Как утверждалось, что Василию Ливанову диагностировали бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам, которая возникает вследствие долгого приема лекарств. До этого в ноябре 2024 года сообщалось о госпитализации артиста. Уточнялось, что артист попал в реанимацию желудочно-кишечное кровотечение.

Ранее сообщалось о том, что супруга Василия Ливанова рассказала о состоянии артиста после желудочно-кишечного кровотечения.