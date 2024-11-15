«Все уже позади»: жена Василия Ливанова рассказала о его состоянии после желудочно-кишечного кровотечения

Актера Василия Ливанова в ближайшие дни могут выписать из больницы. Об этом сообщила его жена Елена Ливанова.

По ее словам, врачи примут решение о дальнейшем лечении 89-летнего артиста, когда станут известны результаты анализов.

«В больницу поехали планово, сдать анализы и проверить состояние здоровья, но и Василий Борисович в последнее время начал жаловаться на боли в животе», - подтвердила госпитализацию Ливанова в беседе с mk.ru.

Женщина пояснила, что лекарства, которые принимал актер, вызвали побочные действия и стали вредить желудку. В итоге началось желудочно-кишечное кровотечение.

«Но все уже позади», - заверила жена Ливанова, добавив, что состояние здоровья артиста соответствует возрасту и перенесенным заболеваниям.

Напомним, что в начале октября 2024 года Василий Ливанов попал в больницу с подозрением на инсульт. Лечение длилось две недели, а после выписки актер продолжил восстанавливаться дома под присмотром жены.

Ранее сообщалось, что Василий Ливанов вновь оказался в больнице. Ему диагностировали анемию. Актер не может самостоятельно передвигаться, и у него парализована правая часть лица.