Жена умершего брата Владимира Кузьмина заявила о пропаже его телефона

Неожиданно для всех вечером 25 марта музыкант Владимир Кузьмин сообщил о смерти младшего брата Александра. Артист не рассказал каких-либо подробностей, но ими поделилась жена певца Наталия. Оказывается, сердце 63-летнего музыканта остановилось, когда он гостил в Адлере. К артисту приехали медики, но они не смогли ему помочь, пояснила Наталия.

Жена Кузьмина-младшего попросила подписчиков о помощи. Она хочет найти тех, кто общался с Александром в период с 20 по 22 марта. Наталия звонила на телефон супруга, но он либо занят, или трубку не берут. Ей удалось забрать из морга вещи музыканта, в которых он поступил на скорой помощи. Но и там телефона не оказалось.

Подписчики поддержали вдову Кузьмина и посоветовали ей обратиться в полицию, заявив о краже телефона.

«Глубочайшие соболезнования…»; «Сочувствую вашей утрате. Пишите заявление о краже телефона»; «Как же страшно, Наташа, держитесь!», — написали они.

Наталия добавила, что прощание с супругом пройдет в первых числах апреля в Москве. Ориентировочная дата — 1 или 2 апреля. Сейчас женщина ждет документы и оформляет перевозку тела артиста из Сочи в столицу.

Напомним, в последнее время Кузьмин-младший вел нездоровый образ жизни. Он отправился в Сочи, где активно злоупотреблял алкогольными напитками.