Жена тяжелобольного Костомарова устраивает скандалы в больнице

Роман Костомаров на протяжении месяца лежит в больнице в тяжелом состоянии — поражение легких, сепсис и гангрена из-за образования тромбов. Врачи, пытаясь спасти жизнь фигуристу, уже сделали операцию по ампутации стоп. Также ожидается ампутация кистей рук.

Обеспокоенная жена ещё сильнее накаляет обстановку. По словам врача, девушка находится в состоянии «нам все должны» и устраивает разборки. Однако медики с пониманием реагируют на эмоциональные всплески супруги Костомарова.

Известно, что палату Костомарова смог посетить брат. Он пришел на день рождения фигуриста.

Ранее мы писали, что Роман Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук.