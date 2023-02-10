«Они почернели и неактивны»: Роман Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук

Совсем недавно Роману Костомарову исполнилось 46 лет. Последний месяц жизни явно нельзя назвать благоприятным для него. В упорной борьбе с недугом мужчина уже потерял стопы: их пришлось ампутировать из-за нарушенного кровоснабжения. Но на этом несчастья не заканчиваются. Как сообщает Telegram-канал «112», Олимпийскому чемпиону могут удалить и пальцы рук.

По информации источника, фигурист уже дал согласие на хирургическое вмешательство. Это произойдет в том случае, если некроз по-прежнему будет угрожать жизни спортсмена.

«Сейчас врачей беспокоит некроз на руках: все пальцы почернели и неактивны. Состояние Костомарова медики оценивают как крайне тяжелое», — пишет «112».

Ранее первый тренер Олимпийского чемпиона подтвердил факт, что он дал добровольное согласие на ампутацию стоп. По словам Караваевой, если бы этого не произошло, Роман мог бы попрощаться с жизнью. Подробности читайте в этой статье.