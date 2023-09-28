Жена Тимура Родригеза язвительно высказалась о разводе с ним после 16 лет брака

Жена Тимура Родригеза язвительно высказалась о разводе с певцом. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на личный блог Анны Керимовой.

11 сентября 2023 года певец сообщил о разводе с супругой, с которой прожил в браке 16 лет. Что стало причиной расставания — Тимур не уточнил. Телеведущий лишь выразил надежду на то, что у них с Анной начнется новая счастливая жизнь.

Спустя время о разводе высказалась и сама Керимова. По словам знаменитости, после новости о разрыве с мужем она получила много соболезнований. Анна считает, что вместо сочувствия публика должна была выразить поздравления. Как выяснилось, она намерена устроить торжество в честь расставания с избранником.

«Нас ведут к счастью очень жестокой тропой, потому что мы сами не понимаем, когда уйти надо, а знающие люди пишут стихи, уходят на пике», — высказалась Анна.

Кроме того, Керимовой не понравился поступок Тимура, который процитировал стихотворение после перемен в личной жизни.

Ранее мы писали о том, что Тимур Родригез эмоционально высказался о расставании с женой после 16 лет брака. Подробности смотрите в этой статье.