Тимур Родригез эмоционально высказался о расставании с женой после 16 лет брака. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог певца.

На днях артист объявил о расставании с супругой. Тимур и Анна Керимова прожили в браке 16 лет, и за это время они успели стать счастливыми родителями. Что послужило причиной разрыва —Тимур не уточнил. Вместо этого певец отметил, что ему удалось сохранить дружеские отношения с экс-избранницей.

Артист признался, что не хотел комментировать семейную драму. Однако после едких комментариев некоторых СМИ он все же решил высказаться. В личном блоге Родригез опубликовал видео, во время которого он поблагодарил всех за поддержку. Певец выразил надежду на то, что после расставания у них с Анной жизнь продолжится и заиграет новыми красками.

Также артист добавил, что его удивили гневные высказывания в адрес семьи. «В сложившейся ситуации, казалось бы, я должен не обращать на это внимание, но, видимо, очередная серия «Читаю комменты» выйдет на днях», — сообщил певец.

Ранее певец Тимур Родригез признался, что его родителей вызывали в школу из-за танцев на парте. Подробности смотрите в этой статье.