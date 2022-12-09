Жена Тимура Родригеза вывалила голую грудь при всем честном народе

Поклонники восхищены красотой девушки, но не понимают, почему артист так спокойно относится к ее откровенным фото. Сам Тимур в интервью рассказывал, что у него бывают вспышки ревности, когда он замечает взгляды в сторону его избранницы.

Родригез говорит, что бесится, но гордится тем, что рядом с ним такая красивая и эффектная женщина. Ему приходится мириться с тем, что она вызывает эмоции у противоположного пола.

Напомним, что певец познакомился с будущей супругой в ночном клубе. Тимур был очарован эффектной брюнеткой и сделал ей предложение руки и сердца в очень необычном месте: на вершине вулкана Этна! Пара поженилась в 2007 году, а в 2009 году у них родился сын Мигель. Через три года у супругов появился второй наследник, которому они выбрали имя Даниэль.

Ранее мы писали о том, как работа в Comedy Club помешала карьере Тимура Родригеза.