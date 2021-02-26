Тимур Родригез рассказал, как работа в Comedy Club мешала его карьере

Тимур Родригез заявил, что построить карьеру певца ему помешала его репутация юмориста. Об этом он рассказал в интервью YouTube-шоу «Говорящие головы».

Его изначальная цель, как признается Тимур, была построить именно музыкальную карьеру – за этим он и приехал в Москву.

Однако после того, как он решил расставаться с проектом Comedy Club и работать над музыкальной карьерой, то понял, что люди видят в нем прежде всего юмориста, а не певца. Это амплуа долгое время не отпускало его.

«Я просто поначалу очень хотел дистанцироваться от Comedy, чтобы сконцентрировать внимание людей на том, что именно я еще могу, кроме него. Но в силу того, что огромное количество зрителей меня узнало благодаря проекту, я не могу эту часть своей жизни вымарать из биографии», – рассказывает Родригез.

«Когда слышали, что звукорежиссер старался по максимуму, чтобы эта часть нашей программы звучала круто, тогда могли позволить себе минутную песню превратить в двухминутную. Это не относилось к юмору, но люди не обламывались, мол: «Чего он распелся? Мы пришли поржать, а он поет». Нет! Это была проверка. И чем больше я это делал и слышал, как люди говорят: «Чувак, что ты здесь делаешь? Тебе нужно заниматься музыкой», — тем больше понимал, что моя изначальная мечта, от которой я на время отказался, согласившись быть членом прекрасной команды Comedy, не должна храниться к коробочке. Я хочу к ней вернуться, потому что переезжал в Москву, чтобы заниматься музыкой».

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