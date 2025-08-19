Жена Тимура Хайдарова сообщила, что у Елены Товстик произошел разрыв импланта. Светлана Сильваши рассказала о проблемах со здоровьем у Елены в соцсети.

В СМИ появилась новость о том, что Романа избила жена. В результате драки у Товстика сломана нога в двух местах. Сильваши обвинила Романа во лжи и заявила, что он организовал травлю Елены. По словам Светланы, у нее, в отличие от Романа, действительно есть проблемы со здоровьем. Она нуждается в операции из-за разрыва импланта в груди.

«Хочется поддержать Елену и опровергнуть это вранье. Роман умалчивает о том, что у Елены серьезная проблема: больше года назад у нее произошел разрыв импланта, с помощью которого она, кстати, кормила последнего ребенка. Операция необходима!» — заявила жена Тимура.

Сильваши утверждает, что Роман не дал денег на операцию. Однако клиника готова бесплатно ее провести.

«Роман, к сожалению, за все это время не дал жене денег на операцию. Мы в клинике сделаем ее бесплатно. Роман, не волнуйтесь!» — обратилась она к Товстику.

Ранее юрист Катя Гордон призвала Полину Диброву вернуть детей жене любовника Товстика. Подробности читайте в этой новости.