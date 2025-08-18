«Вы любовница, которая влезла в семью. Отдайте матери детей!»: Гордон публично обратилась к Дибровой

Звездный юрист Катя Гордон публично обратилась к Полине Дибровой с требованием вернуть детей жене бизнесмена Романа Товстика Елене. Мужчину считают любовником блогерши. По информации адвоката, наследники предпринимателя сейчас находятся с супругой экс-телеведущего «Кто хочет стать миллионером?» и не имеют возможности связаться с матерью.

В личном Telegram-канале Гордон раскрыла новые подробности скандала Дибровых и Товстиков. Она заявила, что предполагаемый возлюбленный Полины украл у супруги троих детей и отправил их отдыхать вместе с Дибровой на яхту, а сам вломился в дом Елены. Как утверждает юрист, целью бизнесмена было вывезти свои вещи – рояль и кофемашину.

Катя Гордон рассказала, что сама отдыхает за границей, но в связи с этой ситуации была вынуждена вызвать полицию и «поднять» СМИ.

«Обращение к Полине Дибровой, которая пытается сохранить лицо при плохой актерской игре. Полина, вы снимаете деток, говорите папе привет. Но весь ваш фарс выглядит отвратительно, потому что на ваших яхтах, на которых вы исключительно в шляпах, боитесь пигментных пятен, присутствуют и не ваши дети. <…> Вспомните, что вы женщина, мать. Чуть-чуть эмпатии хочется. Отдайте детей их родной матери. Это не ваши дети. На данный момент вы вообще любовница, которая влезла в чужую семью. Отдайте матери детей!» - призвала Гордон Полину Диброву.

Отметим, что представитель Романа Товстика подтвердил, что он пришел в дом к жене ради своих вещей. Однако, по версии бизнесмена, супруга напала на него, толкнула, в результате чего мужчина сломал ногу.

Ранее Катя Гордон заявила, что Полина Диброва живет с Романом Товстиком в доме рядом с мужем Дмитрием.