В списке нет медицины: хирург Тимур Хайдаров будет занимается консультированием

Скандальный пластический хирург Тимур Хайдаров обновил данные статуса индивидуального предпринимателя (ИП). При этом в перечне оказываемых услуг нет медицины.

Как пишет Telegram-канал «Светский хроник», из обновленных сведений об основном виде деятельности исключена «подача напитков». Также удалены сведения о деятельности ресторанов и доставки продуктов питания.

При этом, согласно данным ЕГРИП, Тимур Хайдаров теперь занимается оказанием консультационных и информационных услуг.

«Невероятно, но ИП самого одиозного пластического хирурга до сих пор не имеет отношения к медицине», - комментирует автор канала.

Ранее сообщалось, что в мае текущего года Тимур Хайдаров подал в суд на клинику «Ай Кью Пластик», которая, как писали в СМИ, принадлежит ему. Однако иск был отклонен. Адвокат Сергей Жорин рассказал, зачем врач судится со своим же медучреждением.