Жена телеведущего Дмитрия Диброва увеличила грудь и стала блондинкой, чтобы угодить мужу
Фото: Tarakanov Vadim/EAST NEWS
Молодая супруга телеведущего Дмитрия Диброва старается почаще удивлять его, чтобы сохранить брак. Красавица Полина показала, что в новогоднюю ночь кардинально сменила образ и стала блондинкой. Она станцевала мужу завлекающий танец и показала это в соцсетях.
Жена знаменитости рассказала поклонникам, что весело проводит новогодние праздники, поэтому вышла на связь только 2 января. Она опубликовала фото с мероприятия, на котором появилась в неожиданном образе. Модель позировала в скромном платье и со светлыми волосами. Поклонники не сразу узнали эффектную шатенку, которая недавно увеличила грудь.
Фото: Соцсети Полины Дибровой
«Ух, вот это перемены. Тебе очень идет белый цвет волос», «Очень похоже на парик», «Какая красотка. Тебе идет», «Ты такая разная каждый день», «Темненькой ты краше», «Лучше всего ваш цвет волос», – пишут в комментариях.
Фанаты отметили, что Полина выглядела роскошно. А вот Дибров подкачал. Многие посоветовали мужчине заняться спортом и посетить парикмахера, а также стилиста. Сейчас Дмитрий слишком сильно выделяется рядом с возлюбленной, которая тщательно следит за собой. Она ходит на массаж, занимается спортом и посещает косметолога.
Ранее мы писали, как Полина решилась на пластическую операцию по увеличению груди. Она показала результаты процедуры в личном микроблоге.