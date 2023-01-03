Жена телеведущего Дмитрия Диброва увеличила грудь и стала блондинкой, чтобы угодить мужу

«Ух, вот это перемены. Тебе очень идет белый цвет волос», «Очень похоже на парик», «Какая красотка. Тебе идет», «Ты такая разная каждый день», «Темненькой ты краше», «Лучше всего ваш цвет волос», – пишут в комментариях.

Фанаты отметили, что Полина выглядела роскошно. А вот Дибров подкачал. Многие посоветовали мужчине заняться спортом и посетить парикмахера, а также стилиста. Сейчас Дмитрий слишком сильно выделяется рядом с возлюбленной, которая тщательно следит за собой. Она ходит на массаж, занимается спортом и посещает косметолога.

Ранее мы писали, как Полина решилась на пластическую операцию по увеличению груди. Она показала результаты процедуры в личном микроблоге.