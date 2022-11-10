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13:43, 10 ноября 2022
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Жена телеведущего Диброва показала грудь после пластической операции

Жена телеведущего Диброва показала грудь после пластической операции

Молодая супруга телеведущего Дмитрия Диброва рассказала, что месяц назад сделала пластическую операцию.

Полина обратилась к специалисту, чтобы скорректировать форму груди, которая изменилась после рождения трех детей. Она призналась, что долго ждала подходящего момента. На днях жена знаменитости похвасталась результатами хирургического вмешательства в личном микроблоге.

Жена телеведущего Диброва показала грудь после пластической операции

Фото: Личный архив Полины Дибровой

«Я абсолютно счастлива тому результату, который увидела в зеркале. Ну вот так у нас. Как вам красота?» – написала Полина в соцсетях.

Поклонники поддержали девушку и отметили, что она находится в прекрасной форме. Многие позавидовали Диброву.

Напомним, что телеведущий познакомился со своей будущей супругой в Ростове-на-Дону. Эффектная брюнетка принимала участие в конкурсе красоты. Она рассказала, что их роман развивался стремительно. В 2009 году 49-летний Дмитрий и 19-летняя Полина узаконили отношения.

У пары трое сыновей: 12-летний Александр, восьмилетний Федор и семилетний Илья. У мужчины также есть дети от предыдущих браков: сын Денис и дочь Лада.

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