Жена телеведущего Дмитрия Диброва нарвалась на критику после поста в соцсетях

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва показала в своем блоге кадры частной жизни семьи. Получив негативные комментарии, она решила поговорить с поклонниками.

Об этом сообщает Экспресс газета.

Полина Диброва опубликовала видео, на котором семья фотографируется в обнимку, они дурачатся и отдыхают вместе. Она также говорит о том, как важно найти того, кто полюбит тебя безусловно.

Супруга ведущего предвидела комментарии хейтеров и добавила подпись к посту.

«Ну налетели, все как обычно. Любимая тема: «Что за дедушка рядом?» Уже даже не возмущает, просто наталкивает на желание еще показать. Все только из-за денег».

Многие поддержали Полину, однако часть никак не может смириться с тем, что у пары такая разница в возрасте. Недоброжелатели стали припоминать супруге отдых на курорте, в который она отправилась после инсульта Диброва.

Напомним, Дмитрий и Полина в браке уже 14 лет. Они сошлись, когда модели было только 17 лет. Многие до сих пор считают, что их союз основан только на денежных отношениях, однако у пары уже трое сыновей.

63-летний Дмитрий в последнее время переживает не лучший период, он лишился работы и перенес тяжелое заболевание. Недавно он высказался по поводу новой ведущей передачи «Кто хочет стать миллионером».