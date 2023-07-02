Дмитрий Дибров раскрыл свое отношение к новой ведущей «Кто хочет стать миллионером?»

Дмитрия Диброва в популярном шоу «Кто хочет стать миллионером?» заменила Юлианна Караулова в качестве телеведущего. Поначалу поклонники ополчились на певицу, но недавно сам Дибров высказал свое отношение.

По его словам, он доволен новой кандидатурой и даже благословил Юлианну, когда на одном из мероприятий она попыталась узнать его мысли. Однако выпуски с Карауловой журналист почти не смотрел. Причиной тому является нехватка свободного времени.

Также Дибров добавил, что пять лет назад певица в команде с Тимуром Соловьевым выиграла три миллиона рублей на шоу. В истории телепроекта «Кто хочет стать миллионером?» таких показателей потом не было, пишет PROZVEZD.

Ранее мы писали, что съемки программ с Борисом Корчевниковым прекращены из-за проблем со слухом у телеведущего.