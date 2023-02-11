13:44, 11 февраля 2023
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Жена Тарасова оставила мужа ради эротического фильма с Александром Петровым
Анастасия Костенко оставила Тарасова ради отдыха со звездами.
Фото: freepik
На днях в Москве прошла премьера фильма эротического характера «Непослушная», куда собрался почти весь шоу-бизнес. Одним из гостей стала жена футболиста Дмитрия Тарасова.
Зрителей захватила картина, где актер Александр Петров, встретившись с 20-летней студенткой, завязывает ее в тугие узлы. Однако на яркие сцены Анастасия Костенко не взяла своего супруга. Тарасов остался дома с детьми — Евой, Миланой и Алексеем.
Ранее мы писали, что потерявшая терпение жена Дмитрия Тарасова рассказала о скандалах в семье.
Источник фото:freepik
Источник:Woman.ru
Автор:Галина СьюТеги:
#дети