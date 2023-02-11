Жена Тарасова оставила мужа ради эротического фильма с Александром Петровым

На днях в Москве прошла премьера фильма эротического характера «Непослушная», куда собрался почти весь шоу-бизнес. Одним из гостей стала жена футболиста Дмитрия Тарасова.

Зрителей захватила картина, где актер Александр Петров, встретившись с 20-летней студенткой, завязывает ее в тугие узлы. Однако на яркие сцены Анастасия Костенко не взяла своего супруга. Тарасов остался дома с детьми — Евой, Миланой и Алексеем.

Ранее мы писали, что потерявшая терпение жена Дмитрия Тарасова рассказала о скандалах в семье.