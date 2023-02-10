«Посмей тронуть»: потерявшая терпение жена Дмитрия Тарасова рассказала о скандалах в семье

Поклонники давно подозревают, что в семье футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко не все так гладко. Спортсмен часто на видео грубо отвечает супруге и припоминает своих бывших возлюбленных. А недавно мужчина признался, что не стал бы брать в жены Костенко в следующей жизни. Многие считают, что неприятная обстановка в браке отражается на наследниках пары.

Анастасия регулярно публикует в соцсетях кадры с тремя детьми, которых родила от футболиста. Пока младший ребенок остался дома, девочки постарше приняли участие в фотосессии. Милану и Еву красиво нарядили, чтобы сделать снимки на память. Костенко была очень рада, а вот наследницы были недовольны.

«У Евы почти всегда улыбка через силу будто», «Ева милая, с умным печальным взглядом», «Глаза практически всегда невеселые», – написали в комментариях пользователи Сети.

Некоторые предположили, что на малышке сказываются проблемы в семье. Костенко не стала высказываться по этому поводу, но отметила, что девочки очень дружны между собой. Сестренки могут поссориться, поэтому иногда выглядят недовольными.

«Они могут с криком делить игрушки, поучать друг друга, но посмей кто-нибудь тронуть одну из них, другая растерзает!» – поделилась жена спортсмена в личном микроблоге.

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