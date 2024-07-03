Жена Тарасова Костенко поддержала Решетову после скандала с мужем Алсу: припомнили Бузову

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко поддержала Анастасию Решетову после скандала с разводом певицы Алсу. В СМИ фигурирует информация о том, что бывшая возлюбленная рэпера Тимати могла увести у Алсу мужа Яна Абрамова. Супруга Тарасова отметилась в публикации модели, за что тоже оказалась втянута в скандал.

Общественность следит за семейной драмой исполнительницы хита «Зимний сон». Она подала на развод спустя 18 лет брака с бизнесменом, от которого родила двух дочерей и сына. По слухам, все случилось из-за женщины. Публика предположила, что это могла быть Анастасия Решетова, но та заявила, что не посмотрела бы на занятого мужчину. Однако, Алсу прокомментировала признание одним словом «врёт», что подтвердило слухи, что скандал произошел именно из-за бывшей избранницы Тимати.

Из-за споров и ругани Решетовой даже пришлось на время закрыть комментарии. Но потом она снова стала активно вести соцсети и открыла доступ. Анастасия опубликовала ролик, на котором радостно позировала на камеру с улыбкой. В комментариях отметилась жена футболиста Анастасия Костенко. Она оставила смайлик в виде улыбающегося лица с глазами-сердечками, тем самым поддержав Решетову.

Пользователи Сети удивились выходке модели и отметили, что она в свое время «отбила» Тарасова у Ольги Бузовой.

«Вы решили ее подержать, потому что тоже были в такой ситуации?», «Конечно. Везде давала слезные интервью потом, что она не женщина низкого социального уровня», «Просто они уже в тени. И хотят хоть как-то вылезти», — пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, что раскрыта личность мужчины, с которым Решетова улетела из России. После скандала с разводом Алсу модель решила отдохнуть в Турции, но не одна.