Не Абрамов: раскрыта личность мужчины, с которым Решетова улетела из России
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28-летняя модель Анастасия Решетова улетела из России со стилистом Алеко. Знаменитости опубликовали одинаковые фото в соцсети.
В июле 2024 года после скандала с разводом Алсу модель объявила об отъезде из России. Решетова отправилась в Турцию, решив провести «несколько дней только для себя». При этом Анастасия намекнула, что уехала в путешествие не одна. Она опубликовала фото из машины со своим спутником, не показав его лица. Пользователи Сети были убеждены, что компанию Решетовой составил Ян Абрамов, муж Алсу. Однако спустя время их домыслы не подтвердились: вместе с моделью отправился на курорт стилист Алеко. В его профиле появилось фото, ранее опубликованное Анастасией.
Также стилист вышел на связь и показал террасу, на которой они расположились. «Наконец-то отдых, на связи», — лаконично написал Алеко.
Напомним, что Алеко и Анастасия сотрудничают уже несколько лет. Знаменитости утверждают, что их связывают только дружеские отношения.
Ранее Решетова обратилась к адвокатам по поводу обвинений в связях с мужем Алсу. Подробности читайте в этой новости.