Не Абрамов: раскрыта личность мужчины, с которым Решетова улетела из России

Также стилист вышел на связь и показал террасу, на которой они расположились. «Наконец-то отдых, на связи», — лаконично написал Алеко.

Напомним, что Алеко и Анастасия сотрудничают уже несколько лет. Знаменитости утверждают, что их связывают только дружеские отношения.

Ранее Решетова обратилась к адвокатам по поводу обвинений в связях с мужем Алсу. Подробности читайте в этой новости.