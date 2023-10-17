Жена T-Killah Мария Тарасова рассказала, почему скрывала беременность от мужа

Популярная блогер, жена рэпера T-Killah (Александра Тарасова) Мария Тарасова в марте этого года впервые стала мамой. Счастливые супруги воспитывают сына Ивана. Хотя о своей беременности Мария рассказала далеко не сразу.

Блогер отметила, что у нее не было сильного желания стать мамой, но все изменилось после встречи с Тарасовым. Она осознала, что хочет семью и детей — такое же желание возникло у рэпера.

Забеременеть звезде удалось далеко не сразу. Супруги ходили к разным специалистам, которые утверждали, что они оба здоровы. Также Мария призналась в разговоре с Ляйсан Утяшевой в программе «Дерзкая готовка», что уже пять лет посещает психолога.

Но супруги не теряли надежды стать родителями. Александр попросил записать жену видео, если она узнает, что беременна.

Однако Мария не сразу озвучила радостную новость. Это случилось лишь через две недели, поскольку раньше не было возможности.

«Было лето: футбол, друзья всякие. Я говорю: “Когда у нас будет время для нас двоих”. Он: “Хочешь сегодня?” Мы собираемся в парк, а он говорит, что с нами будет его друг», — вспомнила жена рэпера T-Killah, подчеркнув, что в тот раз так и не решилась рассказать ему о долгожданной беременности.

В какой-то момент Мария поняла, что «идеального» момента не будет, поэтому решила утром написать помадой на зеркале сообщение для мужа. Первые буквы каждой строчки складывались в фразу «Я — папа». Но, проснувшись, рэпер не понял намека жены. Тогда Тарасова показала ему тест. При этом Александру понадобилось время, чтобы прийти в себя.

Ранее T-Killah показал фото беременной жены в сетке на полуголое тело.