Станет отцом: рэпер T-Killah показал фото беременной жены в сетке на полуголое тело

Певец Александр Тарасов, выступающий под псевдонимом T-Killah, рассказал о беременности своей супруги Марии! Рэпер поделился радостью с поклонниками и показал кадры с новой фотосессии, на которых его жена демонстрирует округлившийся живот.

Подписчики с нетерпением ждали этого события и осыпали пару поздравлениями. Многие помнят, как часто артист признавался, что мечтает о ребенке.

«Как я за вас рада! Поздравляю!», «Это просто вау!», «Мария, это невероятное счастье! Поздравляю!», «Огонь!», «Очень рада за вас с Сашей!», «А мы давно догадывались!» — пишут в комментариях.

СМИ писали, что девушка тоже очень хотела малыша и грустила, когда кто-то из подруг объявлял о своей беременности. По словам супруги рэпера, она искренне радовалась за приятельниц, но, когда думала о себе, горько плакала.

Напомним, что исполнитель познакомился с журналисткой Марией Беловой на одном из мероприятий. В 2018 году артист предложил любимой выйти за него замуж. Он сделал романтичный поступок на Мальдивах. Через год пара узаконила отношения.

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