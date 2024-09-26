Жена сына Ирины Понаровской прокомментировала версию смерти Энтони Родда из-за грибов

Жена Энтони Родда – сына певицы Ирины Понаровской – прокомментировала версию смерти мужа из-за увлечения ядовитыми грибами. Анна Чайникова возмутилась и задалась вопросом, откуда берется такая информация.

Ее комментарий приводит aif.ru.

«Боже, да откуда вы все это берете? Я очень вам желаю, чтобы у вас никто никогда не умирал из близких. И никто из посторонних не лез в вашу жизнь», - высказалась Анна и назвала это «кощунством».

Напомним, тело Родда нашли 20 сентября в его квартире. Жена вызвала скорую, но спасти Энтони не удалось. У него остались двое детей.

Похороны сына Понаровской состоялись 25 сентября. Они прошли на пятый, а не на третий день. Говорилось, что семья не хотела делать все в спешке.