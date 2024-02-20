Жена Стаса Михайлова впервые показала лицо 8-месячной Эмилии

Жена певца Стаса Михайлова впервые опубликовала в Сети фото, на котором было видно лицо ее восьмимесячной внучки Эмилии. Девочка родилась у сына Инны Андрея и его избранницы Кэти Гавелас.

В личном блоге супруга исполнителя хита «Все для тебя» поделилась снимком с подросшей малышкой. Если раньше она была совсем крохотной, и родственники предпочитали не демонстрировать ее лицо, то теперь, наконец, открыли ее внешность для поклонников. Пользователи соцсетей, подписанные на Инну, уже успели отметить, что Эмилия больше похожа на папу, чем на маму.

Напомним, что семья Михайловых является многодетной, так как артист, как к родным, относится к детям жены от предыдущих отношений. А также у них есть две общие дочери. В прошлом году сын Инны впервые стал отцом. И несмотря на то, что Стас ему всего лишь отчим, сам певец считает себя полноценным дедушкой Эмилии.

Внучка артиста появилась на свет в прошлом году в Лондоне. Именно там живет наследник Инны вместе со своей женой-иностранкой.

Ранее Стас Михайлов показал фото родителей, проживших в браке 63 года.