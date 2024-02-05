Певец Стас Михайлов показал фото родителей, проживших в браке 63 года

В комментариях под записью восторженные поклонники певца оставили сотни комментариев: «С достойной годовщиной ваших родителей», «Большое восхищение вашей семьей! Здоровья!», «Пример для подражания всем».

Сам певец несколько раз заявлял, что брак родителей для него является примером, который он хочет воплотить и в своей личной жизни. Сейчас Стас Михайлов состоит в браке с Инной Михайловой. Супруги зарегистрировали брак в 2011 году.

Ранее мы писали о том, что 54-летний певец Стас Михайлов впервые после болезни выступил на сцене в Дубае.