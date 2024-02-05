Певец Стас Михайлов показал фото родителей, проживших в браке 63 года
© Starface.ru
Певец Стас Михайлов показал фото родителей, проживших в браке 63 года. Об этом сообщает Газета.Ru.
Музыкант выложил трогательный снимок своих родителей в соцсетях. Стас Михайлов поздравил их с годовщиной совместной жизни.
«63 года вместе — это большой показатель вашей настоящей любви, верности, уважения и взаимопонимания. Храни вас Бог, я вас очень люблю. Вы — мое все», — подписал фотографию певец.
В комментариях под записью восторженные поклонники певца оставили сотни комментариев: «С достойной годовщиной ваших родителей», «Большое восхищение вашей семьей! Здоровья!», «Пример для подражания всем».
Сам певец несколько раз заявлял, что брак родителей для него является примером, который он хочет воплотить и в своей личной жизни. Сейчас Стас Михайлов состоит в браке с Инной Михайловой. Супруги зарегистрировали брак в 2011 году.
Ранее мы писали о том, что 54-летний певец Стас Михайлов впервые после болезни выступил на сцене в Дубае.