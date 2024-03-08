Жена Стаса Михайлова напомнила Алле Пугачевой про «суд Божий» после оскорблений. Об этом она рассказала в соцсетях.

На днях Алла Пугачева ответила Стасу Михайлову, который заявил, что уехавшие из страны артисты «на коленях приползут и будут стоять у России и целовать ноги».

Пугачева предложила Михайлову продолжать зарабатывать, «пока может». И заявила, что «нормальные люди» не собираются возвращаться в Россию. В конце обращения она обругала певца матерным словом.

В итоге к конфликту подключилась супруга музыканта, которая сначала выложила переписку с Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ), а позже посвятила пост публичной перепалке.

В сообщении Инна Михайлова опубликовала стихотворение своего мужа. Некоторые посчитали это ответом на слова Пугачевой:

«Суд Божий не такой, как человечий, Кто прав, кто виноват, судить не нам. Один, как волк под шкурою овечьей, Другой, как лев, пасущий стаю лам. Мы в тленности веков теряем время. Жиреем, богатеем и умрем. Мы, собирая прах, теряем время»

Ранее мы писали о том, что Иосиф Пригожин осудил Аллу Пугачеву, оскорбившую Стаса Михайлова.

*признан иноагентом на территории РФ.