«Ты что делаешь»?»: Иосиф Пригожин осудил Аллу Пугачеву, грубо ответившую Стасу Михайлову

Продюсер Иосиф Пригожин осудил певицу Аллу Пугачеву за устроенный конфликт с артистом Стасом Михайловым. По его мнению, данный поступок «не красит женщину такого калибра», как Примадонна.

Комментарий продюсера приводит Газета.Ru.

«Мне кажется, такие вещи не красят женщину такого калибра, я до сих пор не могу найти ответ на ее поступок», - сказал он.

Пригожин назвал Пугачеву «некогда главной певицей в стране» и «масштабной личностью».

«Ты что делаешь со своей жизнью, с поклонниками, с людьми, которые к тебе относились с уважением?» - заявил Пригожин и назвал «недостойными» шаги Пугачевой.

По мнению продюсера, Михайлов не сказал ничего оскорбительного. Он уверен: уехавшие артисты все равно приедут в Россию и им будет стыдно. Пригожин считает брошенный Пугачевой вызов «нелогичным», и добавил, что ему «не смешно» от конфликта «с оскорблениями и юмором».

Также он прокомментировал предложение признать Пугачеву иноагентом. Пригожин заявил, что ему «все равно», так как он не интересуется жизнью этих людей.

«Дадите вы пожилому человеку иноагента, и что это даст?» - задался вопросом Пригожин.

Он отметил, что никогда не был с Пугачевой друзьями, и назвал отношения с Примадонной «дипломатическими».

Ранее Пригожин объяснил, почему отказался слушать ее новую песню.