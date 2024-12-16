Жена солиста группы «Звери» Романа Билыка снялась с повзрослевшими дочерьми
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Жена солиста группы «Звери» Романа Билыка снялась с повзрослевшими дочерьми. Марина Королева опубликовала в соцсетях снимок, который был сделан в Суздале.
Семья певца решила сделать памятный кадр во время путешествия. На нем позировал сам Роман, его супруга и наследницы – 16-летняя Ольга и девятилетняя Зоя. Все они были в зимней одежде.
Артист предпочел черную толстовку, белую куртку, а на голову надел кепку. Его жена была в плюшевом пальто с панамкой из такого же материала. Девочки позировали в куртках, но старшая была без шапки, распустив кудрявые волосы. Младшая же была в шапке и широко улыбалась.
Марина поделилась впечатлениями от поездки.
«Здесь елка лучше, чем в Лондоне», — написала она.
Супруга артиста активно ведет личный микроблог, а в интервью признается, что муж очень трепетно относится к девочкам. Ее восхищает такое отношение отца к дочерям.
Сам Роман в интервью рассказывала, что до встречи с женой успел разочароваться в представительницах прекрасного пола и даже выпивал. Их знакомство с Королевой состоялось, когда она приехала на концерт «Зверей» и, представившись фотографом, зашла в гримерку к артистам.
Женщина назначила свидание Роману, так как влюбилась в него. Он согласился. В итоге любовь помогла певцу преодолеть трудности.
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