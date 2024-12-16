«Люблю вас всех!»: семья 90-летней Алисы Фрейндлих засняла ее во время хоровода с правнуками

Внучка 90-летней актрисы Алисы Фрейндлих опубликовала новое видео, в котором показала, как звездная бабушка и уже прабабушка проводит время с семьей. На кадрах звезда театра и кино водила хоровод с детьми и нянчилась с ними.

8 декабря Фрейндлих отметила юбилей, и по этому случаю собрались все ее родные. Семья артистки приехала в Санкт-Петербург и провела время со знаменитой именинницей. Воспользовавшись случаем, Алиса Бруновна старалась как можно больше времени проводить с правнуками. Несмотря на возраст, она играла с ними и наслаждалась каждой минутой.

«Каравай-каравай. Люблю вас всех!» - пела актриса в видео во время хоровода с правнуками.

Также в Сети появился ролик, как младший из правнуков игрался с волосами Фрейндлих, сидя у нее на коленях. Артистка позволяла малышу делать, что он хочет, и при этом удивлялась на камеру, что за столом собралось четыре поколения.

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