Жена Сергея Шнурова подала на развод с певцом после шести лет брака. Об этом сообщает Super.ru.

Журналисты обнаружили в картотеке московских судов дело о разводе Сергея Шнурова с женой Ольгой. Сообщается, что автором заявления стала супруга певца. Первая беседа по заседанию пройдет 3 октября.

Напомним, Сергей Шнуров женился на дочери уральского миллиардера Ольге Абрамовой в 2018 году. Летом 2021 года у супругов родился сын, а еще через год Сергей Шнуров стал отцом четвертого ребенка.

Шнуров пока никак не комментировал бракоразводный процесс.

Ранее мы писали о том, что окружение Дженнифер Лопес переживает из-за ее пристрастия к алкоголю после развода с Беном Аффлеком. Певица заливает спиртными напитками стресс после расставания с актером.