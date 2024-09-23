Окружение Лопес переживает из-за ее пристрастия к алкоголю после развода с Аффлеком

Американская певица Дженнифер Лопес пристрастилась к алкоголю из-за бракоразводного процесса с Беном Аффлеком. Об этом пишет портал Radar со ссылкой на анонимный источник.

Уточняется, что друзья артистки переживают, наблюдая, как Лопес благодаря спиртному пытается справиться со стрессом из-за развода. Вдобавок выяснилось, что перед недавней встречей с Аффлеком, после которой в СМИ стали обсуждать воссоединение звездных супругов, исполнительница также употребила алкоголь.

«Тот факт, что ей понадобилось выпить перед последней встречей с Беном, говорит сам за себя. Похоже, она занимается самолечением и неспособна справиться с суровой реальностью этого развода без какого-либо тонизирующего средства. Раньше она пила только в компании, но сейчас это часть ее повседневной жизни, и коктейли, которые она смешивает, по-видимому, смертельно крепки», — рассказал информатор.

Напомним, 20 августа стало известно, что Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва супругов стали «непримиримые противоречия».

Ранее мы писали, что Бен Аффлек «борется с чувством вины» после развода с Дженнифер Лопес.