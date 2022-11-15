Жена сбежавшего внука Аллы Пугачевой в тайне от мужа стала завсегдатаем ночных вечеринок

После объявления о начале частичной мобилизации внук Примадонны Никита Пресняков покинул Россию. Сначала он опровергал все новости о себе в СМИ, но потом появились фотографии, как он пересекает границу с Литвой пешком. Теперь певец перебрался в Америку, где периодически живет его мама Кристина Орбакайте. Правда, почему-то Пресняков сбежал без своей супруги. Алена Краснова по-прежнему остается в Москве и, кажется, совсем не скучает без мужа.

В последнее время Краснова стала все чаще мелькать на снимках папарацци в ресторанах и ночных заведениях столицы. В минувшие выходные невестка Орбакайте вновь выбралась из дома. В компании подруг Алена отправилась в один из московских ресторанов.

Судя по фотографии, которую Краснова опубликовала в своем блоге, она очень весело проводит время и без своего супруга. Довольная девушка позировала на камеру с бокалом в руках.

К слову, постоянные вечеринки с друзьями Алены могли спровоцировать новости о походе в стриптиз-клуб Никиты Преснякова. Музыкант успел засветиться в заведении 18+ в США. Информацию о развлечениях супруга Краснова никак не прокомментировала. Впрочем, девушка предпочитает молчать и о причине, почему не поехала в Америку вместе с внуком Примадонны.

Напомним, ранее стало известно, что Кристина Орбакайте покинула Россию. Певица возвращалась на родину, чтобы принять участие в нескольких проектах, после чего собрала вещи и вновь отправилась в аэропорт.