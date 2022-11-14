Не В Турции и не в ОАЭ: где сейчас находится Кристина Орбакайте?
На днях стало известно, что Кристина Орбакайте покинула территорию РФ. Только, в отличие от своих звездных коллег, певица планирует вернуться в Россию: ее временное отсутствие связано с рабочими вопросами.
Поклонники артистки удивляются, как ей удаётся трудиться в таком насыщенном графике. Ещё вчера Кристина выступала в Коломне, а уже сегодня она находится в солнечном Баку, где ей тоже предстоит провести концерт. О своих планах девушка подробно рассказала в социальной сети. Так, Орбакайте опубликовала фотографию с букетом цветов, которую подписала: «Спасибо, Коломна, привет, Баку!».
Из профиля Instagram Орбакайте (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
К слову, Кристина не одна предпочитает заработок в родной стране. Такого же мнения придерживается и Стефания Маликова, которая недавно открыла бутик в центре Москвы. Подробности читайте в этой статье.