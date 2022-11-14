Не В Турции и не в ОАЭ: где сейчас находится Кристина Орбакайте?

На днях стало известно, что Кристина Орбакайте покинула территорию РФ. Только, в отличие от своих звездных коллег, певица планирует вернуться в Россию: ее временное отсутствие связано с рабочими вопросами.

Поклонники артистки удивляются, как ей удаётся трудиться в таком насыщенном графике. Ещё вчера Кристина выступала в Коломне, а уже сегодня она находится в солнечном Баку, где ей тоже предстоит провести концерт. О своих планах девушка подробно рассказала в социальной сети. Так, Орбакайте опубликовала фотографию с букетом цветов, которую подписала: «Спасибо, Коломна, привет, Баку!».