Жена Романа Товстика назвала слишком жестоким его пост с благодарностью Дибровой

Жена бизнесмена Романа Товстика Елена опубликовала его старый пост, в котором муж благодарил Полину Диброву. Женщина заявила, что «это слишком жестоко».

В публикации 2016 года Товстик писал о рождении дочери Алисы. Для пары это был четвертый ребенок. Бизнесмен писал, что узнал о появлении ребенка во время выступления перед залом в 5 тысяч человек по поводу дня рождения его компании. Мужчина поблагодарил всех за поддержку и аплодисменты, но отдельно упомянул Полину Диброву.

«Я очень благодарен Полине Дибровой, которая была рядом с ней сразу после родов и всегда ее поддерживала. Сегодня для меня великий день, наполненный мистикой, волшебством и неслучайными совпадениями. Спасибо», - написал Товстик.

Елена Товстик рассказала, что ее дочь Алиса чуть не умерла при родах. Девочка не дышала 8 минут, врачам удалось вернуть ее к жизни. Елена не хотела расстраивать мужа и сообщила, что все в порядке.

«Глядя на нее, он сказал: я больше не приду к ней в реанимацию, пока она не будет есть молоко сама. И ни разу к ней не пришел, а мне приходилось находиться с ней две недели, как с папой тоже...», - написала Товстик.

Отец Елены умер за 2 месяца до родов, у него был рак. Она была с ним последние две недели жизни и видела, как страдал родной человек.

Ранее сообщалось, что Роман Товстик намерен отобрать детей у жены и подал иск в суд.