Жена Романа Костомарова сомневаясь ответила, что со спортсменом будет всё хорошо
Жена Костомарова фразой «это дай Бог» ответила на слухи об улучшении его состояния.
Фото: Максим Печеникн/ Starface.ru
Жена Олимпийского чемпиона Романа Костомарова Оксана Домнина высказалась на сообщения, что в состоянии фигуриста наблюдается незначительная положительная динамика. Новые сведения о здоровье спортсмена появились на восьмой день лечения.
«Все, что я могу вам сказать, — это дай Бог, что все будет хорошо», - коротко сказала Домнина, не подтвердив и не опровергнув информацию об улучшении.
Ранее источник в больнице в Коммунарке рассказал, что у Костомарова больше не увеличивается площадь поражения легких. При этом спортсмен по-прежнему лежит в реанимации, он подключен к аппарату ЭКМО для насыщения тела кислородом.
Домнина впервые высказалась о состоянии Костомарова на третий день после госпитализации. Согласно той информации, состояние олимпийца – «стабильно тяжелое», без ухудшений.