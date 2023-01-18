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15:55, 18 января 2023
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Жена Романа Костомарова сомневаясь ответила, что со спортсменом будет всё хорошо

Жена Костомарова фразой «это дай Бог» ответила на слухи об улучшении его состояния.

Жена Романа Костомарова сомневаясь ответила, что со спортсменом будет всё хорошо

Фото: Максим Печеникн/ Starface.ru

Жена Олимпийского чемпиона Романа Костомарова Оксана Домнина высказалась на сообщения, что в состоянии фигуриста наблюдается незначительная положительная динамика. Новые сведения о здоровье спортсмена появились на восьмой день лечения.

«Все, что я могу вам сказать, — это дай Бог, что все будет хорошо», - коротко сказала Домнина, не подтвердив и не опровергнув информацию об улучшении.

Ранее источник в больнице в Коммунарке рассказал, что у Костомарова больше не увеличивается площадь поражения легких. При этом спортсмен по-прежнему лежит в реанимации, он подключен к аппарату ЭКМО для насыщения тела кислородом.

Домнина впервые высказалась о состоянии Костомарова на третий день после госпитализации. Согласно той информации, состояние олимпийца – «стабильно тяжелое», без ухудшений.

Источник фото:Максим Печеникн/ Starface.ru
Источник:Lenta.ru
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