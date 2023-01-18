Жена Романа Костомарова сомневаясь ответила, что со спортсменом будет всё хорошо

Жена Олимпийского чемпиона Романа Костомарова Оксана Домнина высказалась на сообщения, что в состоянии фигуриста наблюдается незначительная положительная динамика. Новые сведения о здоровье спортсмена появились на восьмой день лечения.

«Все, что я могу вам сказать, — это дай Бог, что все будет хорошо», - коротко сказала Домнина, не подтвердив и не опровергнув информацию об улучшении.

Ранее источник в больнице в Коммунарке рассказал, что у Костомарова больше не увеличивается площадь поражения легких. При этом спортсмен по-прежнему лежит в реанимации, он подключен к аппарату ЭКМО для насыщения тела кислородом.

Домнина впервые высказалась о состоянии Костомарова на третий день после госпитализации. Согласно той информации, состояние олимпийца – «стабильно тяжелое», без ухудшений.