18:23, 13 января 2023
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Жена Романа Костомарова на третий день после госпитализации рассказала правду о состоянии фигуриста
Фото: Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Состояние фигуриста и Олимпийского чемпиона Романа Костомарова стабильно тяжелое. Об этом сообщила его жена Оксана Домнина.
Супруга спортсмена высказалась только на третий день после его госпитализации.
Она сообщила: «Ухудшений на данный момент нет, состояние на данный момент стабильно тяжелое».
Тем самым Домнина опровергла сообщения, что Костомарову стало хуже. До нее о состоянии спортсмена высказывался отец.
Напомним, о госпитализации Костомарова стало известно 10 января. Он находится на ИВЛ. Появилась информация, что у спортсмена двусторонняя пневмония и сепсис, его тело начало синеть и деформировались легкие.
Врач оценил шансы Костомарова выжить.
Источник фото:Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:ТАСС
Автор:Лилия КараеваТеги:
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