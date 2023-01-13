Жена Романа Костомарова на третий день после госпитализации рассказала правду о состоянии фигуриста

Состояние фигуриста и Олимпийского чемпиона Романа Костомарова стабильно тяжелое. Об этом сообщила его жена Оксана Домнина.

Супруга спортсмена высказалась только на третий день после его госпитализации.

Она сообщила: «Ухудшений на данный момент нет, состояние на данный момент стабильно тяжелое».

Тем самым Домнина опровергла сообщения, что Костомарову стало хуже. До нее о состоянии спортсмена высказывался отец.

Напомним, о госпитализации Костомарова стало известно 10 января. Он находится на ИВЛ. Появилась информация, что у спортсмена двусторонняя пневмония и сепсис, его тело начало синеть и деформировались легкие.

Врач оценил шансы Костомарова выжить.