Жена Романа Костомарова рассказала, как дети реагируют на ампутации отца. Об этом она призналась в «Шоу Воли».

Оксана Домнина откровенно рассказала, что дети уже привыкли к тому, что их отцу пришлось лишиться некоторых конечностей. По словам фигуристки, она провела большую работу над детьми, чтобы они адекватно относились к случившемуся.

«Конечно, с детьми была проведена огромная работа с психологической точки зрения. Тем не менее сейчас, особенно сын, ему восемь лет, он придумывает постоянно папе какие-то… Недавно вырезал из картона руку, пришел и говорит: надевай», — рассказала она.

Напомним, Роман Костомаров и Оксана Домнина воспитывают двух детей: дочь Анастасию и сына Илью. В сентябре 2023 года фигуристка рассказывала, как объясняла детям о том, почему их отец лишился конечностей.

«Объяснила, что ручки и ножки перестали работать. Врачи были вынуждены сделать операцию. И заменить части тела на более новые и современные. Он теперь будет у нас терминатором», — рассказывала она.

Ранее мы писали о том, что Костомаров заявил о проблемах без протезов.