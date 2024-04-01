«Таракан на спине, который перевернуться не может»: Костомаров заявил о проблемах без протезов

Фигурист Роман Костомаров заявил Павлу Воле, что без протезов чувствует себя тараканом. Спортсмен стал гостем «Шоу Воли» и рассказал о бытовых проблемах.

Знаменитость, переживший ампутацию конечностей, сейчас активно тренируется на ледовой арене. Но до сих пор еще не полностью принял свою новую жизнь. Роман поделился, как справляется с повседневными проблемами.

Роман старается не фокусироваться на трудностях и даже подходит к своему положению с юмором. Но, снимая протезы, мужчина чувствует себя беспомощным.

«Когда ты на ногах, ты чувствуешь себя полноценным человеком. Когда домой приходишь и отстегиваешь все, понимаешь, что ты как таракан на спине, который перевернуться не может. И с утра тоже так чувствуешь. Потом, когда надел все, ездишь на машине, нормально себя чувствуешь, живешь. В быту самое сложное – надеть это все», – рассказал фигурист.

Спортсмен признается, что ему сейчас не хватает привычных мелочей, на которые он раньше даже не обращал внимания. К примеру, «поковыряться в носу или в ухе».

Он также отмечает, что его жена, фигуристка Оксана Домнина, часто помогает ему в повседневных делах.

«Я просто думаю: „Ну ты зубы почистила, почисти и мне“», – пояснил Роман.

Напомним, что олимпийский чемпион по фигурному катанию на льду попал в реанимацию в январе 2023 года из-за тяжелой пневмонии, которая осложнилась сепсисом и привела к ампутации конечностей.

Ранее Роман Костомаров рассказал, как коллеги шутят над ним после ампутации. Они отмечают, что теперь мужчине не надо делать маникюр и педикюр, а также покупать носки.