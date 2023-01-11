Врач заявил о риске летального исхода Романа Костомарова, состояние которого усугубилось сепсисом

Сепсис у фигуриста и Олимпийского чемпиона Романа Костомарова может привести к летальному исходу. Об этом заявил врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин.

Он разъяснил, что любое инфекционное заболевание в случае отсутствия лечения вызывает сепсис. Опасность состоит в том, что иногда он распространяется по всему организму.

«…Системный воспалительный процесс… может утяжеляться и привести вплоть до летального исхода», - рассказал врач, комментируя сепсис в легких у Костомарова.

Шансы выжить при этом есть, но неизвестно, куда повернет болезнь. Овечкин отметил, что Костомаров может до месяца провести под ИВЛ.

Почти все функции за него сейчас выполняют: дыхание осуществляется через ИВЛ, а питание – через вены, не через желудок.

«Через месяц есть возможность восстановиться, если был должный уход, если не было дополнительных осложнений…», - заявил специалист.

Ранее сообщалось, что Костомаров находится в стабильно тяжелом состоянии. У спортсмена выявили пневмонию и грипп. Фигуристу провели интубацию трахеи, он лежит под медикаментозной седацией.