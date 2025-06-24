Жена рэпера Natan призналась, что он впервые изменил после рождения второго сына

Жена рэпера Natan Анастасия Швецова призналась, что первая измена с его стороны произошла после рождения второго сына. Для супруги артиста это стало ударом в сердце.

Швецова рассказала, что в Москве поначалу они жили в маленькой съемной квартире и экономили на всем. Появление второго сына стало для пары чудом, но отношения «стали похожи на шторм». Анастасия призналась, что стала тревожной и контролирующей, а супруг сбегал от скандалов и закрывался.

«Случилась первая измена, я узнала об этом случайно и это было как удар в сердце. Помню, как выносила его вещи посреди ночи в подъезд, разбудила и попросила уйти, но спустя время я простила, потому что верила, что это не повторится», - поделилась Швецова.

Прощение стало попыткой сохранить то, что было важно, объяснила Анастасия.

«Тогда я не понимала, что прощение – только первый шаг. Эта измена стала первой трещиной в нашем браке», - делится Швецова. По ее мнению, трещины нужно лечить, «иначе они становятся пропастью». Откровения жены Natan привел Telegram-канал «Звездач».

Ранее сообщалось о случаях неверности музыканта в проекте «Звезды в джунглях». Сын рэпера рассказал, что на нем это не отразилось, но в отношениях родителей «крах».