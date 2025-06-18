«В их отношениях крах»: сын рэпера Natan впервые рассказал о жизни после измены отца матери

Сын рэпера Natan впервые высказался о скандале в семье. Артист в телевизионном шоу изменил жене сначала с Валерией Чекалиной, а затем с Бьянкой. Однако эта ситуация никак не затронула его детей.

Поведение Natan в проекте «Звезды в джунглях» зрители и пользователи Сети активно обсуждали в 2024 году. Сначала рэпер пытался отрицать связь с Лерчек, но в итоге все-таки признался, что измена была. После скандала жена рэпера ушла от него и долго отмалчивалась. На откровения она решилась только недавно. Анастасия пообещала, что расскажет всю правду об отношениях с мужем после скандала, но перед этим решила поговорить с сыном.

В личном блоге Анастасия опубликовала видео с наследником. Она попросила его рассказать, как изменилась жизнь после случившегося в шоу.

«Никак. Главное, что родители меня любят и все. Я не учил текст, меня не заставляли. Главное, что они меня любят. Так, конечно, печально, что в их отношениях крах. Но у меня есть все средства, я продолжаю также жить только с небольшими изменениями и все», - поделился сын Natan.

Напомним, что жена спустя время простила измены рэпера. Natan признавался, что не смог бы жить, если бы супруга считала его плохим человеком.

Ранее Natan обвинил Ольгу Бузову в непрофессионализме из-за напоминания о романе с Лерчек.