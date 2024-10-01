Жена рэпера Feduk заболела коронавирусом и изолировалась от мужа и дочери. Об этом стало известно из соцсетей.

Блогерша Александра Новикова рассказала в соцсетях о том, что она заболела коронавирусом. По словам жены рэпера Feduk, она решила изолироваться на время болезни от мужа и дочери, чтобы не заразить их.

«Ну что ж, у меня ковид, день второй. Пока полет нормальный: работать можно, гулять по саду тоже. С Ниной и Федей вижусь на расстоянии в том самом саду, что, конечно, радует. Интересно, станет ли хуже? Читала, что на 4−5 день после заражения наступает самый острый период», — рассказала она.

Сейчас рэпер вместе с семьей живет в Италии, рядом с озером Комо. При этом Feduk периодически приезжает в Россию с концертами.

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