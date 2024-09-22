Рэпер Гуф показал, как проводит время с 14-летним сыном в Таиланде

Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, показал редкое видео. На нем 14-летний сын артиста Сэм играет с младшим братом. Российский исполнитель не так часто видится с наследником, так как тот живет вместе с матерью Айзой Анохиной на Бали.

Гуф опубликовал ролик на странице в социальных сетях. Рэпер показал, как Сэм играет в кикер со сводным младшим братом по имени Элвис. Второй ребенок у Айзы от бизнесмена Дмитрия Анохина.

Долматов редко видится с Сэмом, так как тот не живет в России. Айяза перевезла детей на Бали. Сам артист остался на родине. Встреча отца и сына произошла на нейтральной территории — в Таиланде.

Ранее блогер Артем Чекалин сходил в ресторан с экс-женой Гуфа Юлией Королевой. Он опубликовал фотографии с девушкой в Сети. Знакомые обнимались на совместных снимках.