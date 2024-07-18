Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова задолжала налоговой 3,82 млн рублей

Блогерша Оксана Самойлова задолжала налоговой 3,82 миллиона рублей. При этом жена рэпера Джигана уже выплатила ФНС 46,5 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник выяснил, что внимание службы Самойлова привлекла еще в 2023 году. Тогда она попала в список инфоблогеров, составленный МВД. Проверка выявила у Оксаны долг в размере 50 миллионов рублей. Большую часть она погасила, но что-то все равно осталось.

Напомним, что Самойлова является не только блошершей, но и бизнесвумен. У нее есть свой бренд косметических продуктов, а также другие фирмы. Однако в последнее время они не приносят прибыли. По информации Mash, у ООО «Фэмили Фест» за последние пять лет не было выручки вовсе. То же самое у ООО «Айэмспэшел».

Сама Оксана Самойлова проблемы в бизнесе и с налоговой не комментирует.

Отметим, что в основном жена Джигана строит свой контент в Сети на семье. Она снимает детей, рассказывает об их жизни. Однако не так давно ее старшая дочь Ариела запретила матери показывать ее в блоге. Девочка больше не хочет фотографироваться и посещать светские мероприятия. Оксана пока не знает, сколько продлится этот бойкот.

Ранее Оксане Самойловой потребовалась помощь врачей во время VK Fest.