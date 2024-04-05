Жена рэпера Басты покинула Россию, оставив мужа дома. Об этом она рассказала в соцсетях.

Елена Пинская-Вакуленко отправилась во Францию, оставив дома мужа и детей. Девушка уже не первый раз приезжает в Париж, там она была около года назад. По словам Елены, с тех пор практически ничего не изменилось.

«Париж не изменился. Плас де Вож по-прежнему, скажу тебе, квадратна. Река не потекла еще обратно. Бульвар Распай по-прежнему пригож…» — написала она в блоге.

Супруга рэпера поделилась снимками улиц Парижа в соцсетях и рассказала, что заглянула в гости к художнику Эрику Булатову, который давно живет и творит в Париже.

Отметим, что рэпер не смог составить компанию супруге из-за гастролей.

Елена Пинская вышла замуж за Василия Вакуленко в 2009 году. Они воспитывают двух дочерей: Марию и Василису.

Ранее мы писали о том, что рэпер Баста заработал на ресторанах с ребрышками 198 миллионов рублей.