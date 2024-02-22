Рэпер Баста заработал на ресторанах с ребрышками 198 миллионов рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

Василий Вакуленко, более известный как Баста, владеет несколькими ресторанами и франшизой заведений под названием Frank by Баста. Сейчас под этим брендом открыто 20 ресторанов, большинство из которых находятся в Москве.

При этом доля певца в бизнесе составляет только 15%, остальные 85% принадлежат бизнес-партнерам рэпера. Как сообщили СМИ, в 2023 году Баста смог нарастить выручку в ресторанах на 68%. Так, если за 2022 год его заведения заработали 129 миллионов рублей, то уже за 2023 — 217 миллионов рублей.

При этом чистая прибыль тоже увеличилась — со 104 миллионов рублей в позапрошлом году до 198 миллионов рублей в 2023.

Добавим, что Вакуленко владеет и другими бизнесами. Так, ему принадлежат музыкальный лейбл «Газгольдер» и ресторан Японской кухни Горилла бай Баста.

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