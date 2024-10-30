Жена раскрыла правду о состоянии Василия Ливанова: почему актеру вызывают скорую помощь

Жена актера Василия Ливанов опровергла сообщения о том, что у ее мужа проблемы с ногами и речью после инсульта. Елена Арсеньева в беседе с 360.ru заявила, что не понимает, откуда появились подобные слухи.

30 октября Telegram-канал Shot сообщил об ухудшении состояния народного артиста РСФСР. Отмечалось, что после перенесенного инсульта у мужчины якобы появились проблемы с ногами, и ему грозит паралич.

Жена прокомментировала данную информацию.

«Василий Борисович себя чувствует соответствующим образом — своему возрасту, перенесенному заболеванию. Он восстанавливается. Все неплохо. Я не знаю, откуда они берут это», — призналась женщина.

Елена Арсеньева отметила, что врачи скорой помощи могут приехать на вызов не только в самых опасных ситуациях, а к примеру, чтобы поставить укол.

Ранее мы писали о том, что дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной раскрыла правду о здоровье матери. Ольга призналась, что актриса с трудом передвигается. При этом она опровергла слухи об ухудшении состояния звезды.